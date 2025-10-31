«Пригождаешься там, где родился»: что поможет Никите Преснякову построить карьеру в РФ

Продюсер Сергей Лавров посоветовал Никите Преснякову сотрудничество с Максом Фадеевым и Виктором Дробышем. Об этом сообщает «Абзац».

Владимир Пресняков заявил, что в скором времени его сын вернется из США, где с нуля пытался построить карьеру. По мнению Лаврова, творчество Никиты было неинтересно зарубежной публике — на его концерты приходили только россияне.

«Он хотел прославиться на чужбине, но ты всегда пригождаешься там, где родился. Никита Пресняков пытался что-то делать со своей группой в клубах, но приходила только русскоязычная публика», — высказался продюсер.

Сергей считает: если Никита хочет построить карьеру в России, то ему необходимо сотрудничество с Фадеевым или Дробышем. Также он посоветовал Преснякову отказаться от песен на английском — отечественная публика признает хиты на родном языке.

«Проблема Никиты в том, что у него некоммерческая музыка. Если бы он отдался продюсеру – Максиму Фадееву или Виктору Дробышу, карьера пошла бы в гору», — резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что Никиту Преснякова могут призвать в армию после возвращения в Россию. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».