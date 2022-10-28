Приговоренного к 3,5 годам колонии после митингов актера Павла Устинова мобилизовали

Новый театр сообщил о мобилизации артиста Павла Устинова. 26-летний актер театра и кино имеет опыт срочной службы в Росгвардии.

В сообщении говорится, что Устинов был приглашен в состав труппы Нового театра, но ему «выпала другая служба – в рядах Российской Армии». Отмечается, что артист работал в МХАте имени Горького, сыграл в постановках «Лавр» и «Вишневый сад».

«Мы ждем возвращения Павла. Гордимся им», - сказано в тексте.

Также упоминаются резонансные и драматические события в биографии актера, «когда социальные сети пестрели аватарками «Я/Мы Павел Устинов».

Напомним, в 2019 году его задержали за нанесение травмы росгвардейцу на несогласованном митинге в Москве. Тверской районный суд назначил 3,5 года колонии. Мосгорсуд изменил приговор на один год условного заключения.

ФОТО: AP/Associated Press/East News