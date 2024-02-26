Приглашены представители 131 страны: в Москве состоится Второй конгресс движения русофилов

В Москве состоится Второй конгресс Международного движения русофилов и Форум по многополярности. На мероприятие приглашены представители 131 страны семи континентов.

Об этом сообщает «Царьград».

На площадке МГУ в кластере «Ломоносов» будут присутствовать представители стран Азии, Африки, Европы, Латинской и Северной Америки. В работе форума и конгресса примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель ведомства Мария Захарова, философ Александр Дугин. Непосредственно на форум приглашен президент России Владимир Путин.

Свое участие подтвердили, в частности, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер, а также писательница, автор книги «Гарем» принцесса Виттория Аллиата де Виллафранка.

На форуме будут обсуждаться вопросы многополярного миропорядка, противостояния западной гегемонии, защиты традиционных ценностей и другие.

Движение русофилов создано в 2023 году. Оно выступает с осуждением русофобской кампании и ратует за продвижение русского культурного и гуманитарного присутствия в мире.