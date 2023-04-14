Приезжал инкогнито из США: за один вечер в РФ Валерий Леонтьев заработал почти 4 млн рублей

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Леонтьеву. Дело в том, что уже больше года о мужчине нет никакой информации. Он не дает интервью, не общается с коллегами, но, несмотря на это, его имя нередко возглавляет заголовки СМИ. На этот раз музыкант вновь стал главным ньюсмейкером.

Казалось, что Леонтьев окончательно перебрался в США и порвал все связи с РФ. Однако, по данным издания kp.ru, подобное суждение является ошибочным.

Как выяснилось, на прошлой неделе певец тайно приезжал в Москву ради выступления на корпоративе. Только за один свой визит 74-летний Леонтьев заработал 3 миллиона 500 тысяч рублей.

«На корпоративы в столице Валерия Яковлевича можно уговорить и за 2 миллиона 500 тысяч рублей. Кассовый концерт у него стоит миллион рублей, но за эти деньги ему надо два часа отпахать», — сообщил Сергей Лавров.

По словам промоутера, артист уже не в первый раз приезжал в РФ на заработок. Правда, в силу возраста, он предпочитает короткие выступления на корпоративах, а не на концертах.

Ранее мы писали о том, что 74-летний Валерий Леонтьев не покидает кабинет врача в США. У мужчины больные колени и травма глаза. Подробности смотрите здесь.

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