«Приехал из очередной командировки»: SHAMAN рассказал, как сделал предложение Мизулиной

Певец SHAMAN впервые рассказал, как сделал предложение возлюбленной Екатерине Мизулиной. Оказалось, что кольцо он подарил сразу, как вернулся из командировки. Об этом артист сообщил РИА Новости.

Исполнитель хита «Я русский» вновь женился. Его новой супругой стала Екатерина Мизулина. Новость о свадьбе стала неожиданностью для поклонников пары, так как никто не знал даже о помолвке. Поговаривали, что влюбленные пропустили этот шаг и сразу пошли в ЗАГС. Но SHAMAN признался, что романтическое предложение все же было.

«Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки… Я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: „Да“», — поделился певец.

Расписались SHAMAN и Мизулина в Донецке. Они отказались от классических образов и выбрали для похода в ЗАГС зеленые рубашки и брюки.

