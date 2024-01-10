Придумывают небылицы: как на самом деле себя чувствует певица Марина Хлебникова

В СМИ появилась информация об ухудшении состояния певицы Марины Хлебниковой: якобы на фоне развивающегося ревматоидного артрита у звезды онемели пальцы рук. Директор артистки Данила Прайс опроверг данную информацию.

Он отметил, что журналисты уже не первый раз публикуют недостоверные данные о состоянии здоровья звезды. Прайс уверяет: они придумывают имена вымышленных врачей, с которыми якобы общались.

«Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать», — цитирует директора звезды News.ru.

Прайс подчеркнул, что сейчас певица находится в гастрольном туре. Она регулярно выкладывает в социальных сетях фото и видео с концертов. Так, она снимала ролик со своего выступления в Санкт-Петербурге, когда в СМИ писали, что она госпитализирована.

Напомним, по недавней информации, у Марины Хлебниковой онемели пальцы рук и развился невроз. Всему виной прогрессирующий ревматоидный артрит. Из-за него певица стала инвалидом третьей группы.