«Прибыль - 49 миллионов»: как живет и чем зарабатывает брат Галкина*

Алла Пугачева и ее супруг стали самыми обсуждаемыми персонами 2022 года. В феврале прошлого года они покинули территорию РФ и навсегда обрубили все мосты, совершая гневные высказывания в адрес бывших соотечественников. На фоне этих событий Дмитрий Галкин, брат юмориста, остался в тени, хотя его достижения не менее выдающиеся.

Известно, что в 2000-е годы родственник телеведущего являлся продюсером востребованных музыкальных коллективов «Чай вдвоем» и «Паскаль». Подобное сотрудничество приносило мужчине неплохую прибыль, но этого ему оказалось мало. Так, прервав работу с артистами, Дмитрий стал соучредителем компании «Оружейные мастерские».

По данным «КП», только в прошлом году доход предприятия превысил миллиард рублей. При этом чистая прибыль родственника юмориста составила 49 миллионов. Согласитесь, сумма весьма внушительная!

На этом владения мужчины не закончились. По информации источника, ему принадлежит еще часть завода «Камешковский технологический центр».

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