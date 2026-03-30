Президент присвоил звание народной артистки России актрисе Екатерине Гусевой

Как сообщается в документе, высокое звание Гусева получила «за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства». Вместе с ней народными артистами России стали актёры Владимир Вдовиченков и Юрий Кузнецов.

Екатерина Гусева — артистка государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы. Актриса известна российской публике по ролям в сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», а также по работе в театре.

Накануне присвоения звания, 29 марта, Гусева приняла участие в съёмках документального фильма «Народный избранник», посвящённого 90-летию со дня рождения режиссёра Станислава Говорухина. Режиссёром картины выступила Алиса Романова. Актриса поделилась воспоминаниями о работе с легендарным кинематографистом на съёмках фильма Weekend в 2013 году.

«Когда он снимал Weekend, он никуда не спешил, просто кайфовал от процесса, от каждой секунды экранного [времени]», — рассказала Гусева о Говорухине.

Напомним, звание народного артиста России является одним из высших почётных званий в сфере искусства. Оно присваивается деятелям культуры за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства.