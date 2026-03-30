Опубликовано 30 марта 2026, 19:27
Президент присвоил звание народной артистки России актрисе Екатерине Гусевой

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Народная артистка Российской Федерации» актрисе Екатерине Гусевой. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов 30 марта.
Как сообщается в документе, высокое звание Гусева получила «за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства». Вместе с ней народными артистами России стали актёры Владимир Вдовиченков и Юрий Кузнецов.

Екатерина Гусева — артистка государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы. Актриса известна российской публике по ролям в сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», а также по работе в театре.

Накануне присвоения звания, 29 марта, Гусева приняла участие в съёмках документального фильма «Народный избранник», посвящённого 90-летию со дня рождения режиссёра Станислава Говорухина. Режиссёром картины выступила Алиса Романова. Актриса поделилась воспоминаниями о работе с легендарным кинематографистом на съёмках фильма Weekend в 2013 году.

«Когда он снимал Weekend, он никуда не спешил, просто кайфовал от процесса, от каждой секунды экранного [времени]», — рассказала Гусева о Говорухине.

Напомним, звание народного артиста России является одним из высших почётных званий в сфере искусства. Оно присваивается деятелям культуры за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства.

Автор:Наталья Гречкина