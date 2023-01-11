«Прежней вы меня уже не увидите»: Инстасамка откажется от мата в песнях

Ради своих концертов ультрапопулярная в России блогер Дарья Зотеева (в миру более известная как Инстасамка) обновит свой репертуар.

Обращение, котороя двадцатидвухлетняя девушка адресовала напрямую главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, пожалуй, самая смелая выходка Зотеевой за все время своей карьеры.

В своем блоге певица пообещала в преддверье большого тура по России обновить каталог и подготовить новую, не противоречащую российским законам шоу-программу.

Напомним, ранее Мизулина призвала отменить все запланированные концерты исполнительницы в двадцати городах так как, с её точки зрения, подобного рода шоу развращают детей.

Не стоит волноваться, - заверяет чиновника молодая звезда, - все в прошлом, никаких моих фирменных выходок вы сцене не увидите.

По словам Дарьи, она «шарит че происходит», а потому и «подставы от нее ждать от неё не надо».