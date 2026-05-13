«Превратился в политический скандал»: как юбилейное 70-е «Евровидение» столкнулось с крупнейшим бойкотом в истории

Австрия получила право принять юбилейное 70-е «Евровидение» в мае 2026 года после победы своего исполнителя JJ с песней Wasted Love годом ранее. Конкурс стартовал 12 мая в 22:00 по московскому времени. Организаторы внесли существенные коррективы в правила голосования для юбилейного мероприятия.

Однако торжественное событие превратилось в политическое противостояние. Участие Израиля вызвало резонанс среди европейских стран — в Европейском вещательном союзе даже обсуждали возможность исключения страны из конкурса. Причиной стала военная операция Израиля в секторе Газа после нападения палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. В знак протеста пять стран официально отказались от участия в конкурсе. Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения объявили о бойкоте через своих национальных вещателей. Это стало крупнейшим массовым отказом за всю 70-летнюю историю песенного конкурса.

Представитель Израиля певец Ноам Беттан всё же выступил в первом полуфинале 12 мая. Он вышел на сцену десятым номером с композицией Michelle и успешно прошёл в финал, запланированный на 16 мая.

В Вене на протяжении всей недели конкурса проходят демонстрации в поддержку Палестины. Власти Австрии усилили меры безопасности — в столицу привлекли дополнительных полицейских из разных регионов страны и даже из Германии.

Напомним, что конкурс «Евровидение» проводится третий раз в Австрии. Россия не участвует в мероприятии с 2022 года — Европейский вещательный союз принял официальное решение об исключении российских исполнителей. В ответ осенью 2025 года Россия организовала собственный международный конкурс «Интервидение». Отношение российской профессиональной музыкальной среды к «Евровидению» стало весьма скептическим.