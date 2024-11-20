«Предпочли родную русскую Алёну»: Telegram-канал Алены Жигаловой переименовался в «Алёну, Блин!»

Популярный Telegram-проект Алёны Жигаловой переименован в канал «Алёна, блин!»: площадка теперь носит имя, тесно связанное с уникальным и узнаваемым брендом проектов Жигаловой.

«С премьеры самого первого выпуска моего шоу словосочетание «Алёна, блин!» прозвучало почти 1000 раз!» — отметила Жигалова.

Решение переименовать канал было принято после публикации поста в канале Жигаловой с информацией о связи скандально известного шоумена P. Diddy и телеведущей Опры Уинфри. Поскольку бывшее название канала «Неопра, блин!» было созвучно с именем телеведущей, Жигалова предложила подписчикам проголосовать за лучшее название проекта. Восемь тысяч голосов предпочли «родную русскую Алёну», в то время как любителей «Неопры» оказалось чуть больше 700 человек.

Алёна Жигалова: медийная личность

Алёна Жигалова начала свою карьеру в журналистике после окончания Санкт-Петербургского государственного университета. Её путь к славе начался с публикаций о звёздах в российских таблоидах, а затем она присоединилась к холдингу News Media. С 2014 года Алёна сотрудничала с порталом Super, где запустила несколько успешных проектов, включая YouTube-шоу «Алёна, блин!». Её работа получила признание благодаря таланту создавать эксклюзивные материалы, включая интервью с известными персонами российского шоу-бизнеса.

В 2020 году издание «Forbes» включило Алёну Жигалову в топ-10 популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.