«Предпочла бы сидеть с малышом»: Лиза Арзамасова объяснила, почему не переставала работать после рождения сына

Актриса Лиза Арзамасова объяснила, почему не взяла перерыв в профессии на несколько лет после рождения сына. Она заявила, что, как любая женщина, предпочла бы находиться с ребенком, но испугалась, что может не вернуться в профессию.

«Каждая предпочла бы, наверное, лучше сидеть дома с малышом… Можно было бы взять перерыв на несколько лет и заниматься только домом, но в нашей профессии после такого перерыва не всегда возможно возвращение», - сообщила Арзамасова.

Она призналась, что хотела «разумного баланса». Арзамасова наняла няню, втрое сократила рабочую активность.

Актриса говорит, что материнство изменило ее, и назвала рождение ребенка «главным событием». По мнению актрисы, это «самое прекрасное, что ты вообще могла сделать». Вместе с восторгом от материнства она испытывает чувство «колоссальной ответственности».

Арзамасова не скрывает, что иногда хочется побыть наедине с собой – без этого невозможно, считает актриса.

«Я люблю и умею быть одна», - сказала она сайту kp.ru, назвав своим местом силы семью.

Ранее актриса Лиза Моряк заявила, что по неопытности согласилась сниматься через месяц после родов.