Предложение на красной дорожке: режиссёр сериала «После Фишера. Инквизитор» получила предложение руки и сердца

Об этом сообщается в материалах пресс-службы проекта.

Премьера третьего сезона популярного детективного триллера прошла в столице с участием создателей и актёров. Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, известная по сериалу «Мастер и Маргарита», и Александр Петров, звезда проекта «Коммерсант». На красной дорожке режиссёру Ольге Френкель сделали предложение руки и сердца.

Проект «После Фишера. Инквизитор» — продолжение популярного криминального сериала «Фишер», основанного на реальных нераскрытых преступлениях. Каждый сезон рассказывает о расследовании дел серийных маньяков в разные исторические периоды.

В третьем сезоне Александр Петров исполнил роль следователя Терехова из Барнаула, а Юлия Снигирь сыграла местного опера Белову. Героям предстоит расследовать убийство в маленьком алтайском городе. В проекте также участвует актриса Полина Гухман, известная по сериалу «Первая ракетка», — она сыграла девушку-Маугли, выросшую в тайге.

Действие нового сезона разворачивается в начале 2000-х годов в Барнауле и небольшом алтайском городе. Следователь из Барнаула и местный опер объединяются для расследования загадочного убийства.

Напомним, первый сезон сериала был посвящён реальному маньяку Сергею Головкину. Второй сезон рассказывал о событиях начала 1990-х годов. Теперь создатели перенесли действие в начало 2000-х, продолжая традицию проекта — раскрывать истории реальных нераскрытых преступлений.