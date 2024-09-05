«Предатель Родины»: россияне обрушились на Пугачеву после интервью ее бывшего мужа

Третьим мужем Аллы Пугачевой был концертный директор и продюсер Евгений Болдин. Их брак продлился восемь лет и завершился еще в 1993 году. Однако экс-супруг вспоминает Примадонну и комментирует ее отъезд из России. В недавнем интервью Болдин заступился за звезду после слов о рабах и холопах, но зрители обрушились на исполнительницу хита «Миллион алых роз» с едкими комментариями.

Болдин заявил в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что уехавшую из России Пугачеву простят после окончания СВО. Но зрители с ним не согласны.

Комментаторы не собираются прощать Примадонну после ее едких высказываний. Свое мнение они высказали в комментариях под роликом.

«Кому она нужна!!! Алка обслуживала чинуш и цэковских сынков и внучат на дачах и в банях!!! Так и поднялась… Вечно пьяная, наглая, с сигаретой. А теперь ещё и предатель Родины», — написала одна из зрительниц.

Другие пользователи обозвали ее «мерзкой теткой», «протухшим фаршем» и прочими нелицеприятными выражениями.

После начала СВО Пугачева уехала из России в Израиль с мужем и детьми. После семья перебралась на Кипр, а минувшее лето они провели в Латвии из-за благоприятного климата. Эмигрировавшая артистка неоднократно критиковала и оскорбляла россиян в своих социальных сетях.

Ранее певец Михаил Шуфутинский рассказал, как в студенческое время прогуливал пары и восхищался стройными ногами Аллы Пугачевой.