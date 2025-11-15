«Предатель Иуда показал, кому прислуживает»: Виталий Бородин призвал наказать Галкина* за оскорбление Израиля

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился поведением Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на одном из недавних концертов. В своем Telegram-канале политик заявил: он сделает все, чтобы наказать юмориста, публично осквернившего флаг Израиля.

На одном из концертов в начале ноября Максим Галкин* взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им израильский. Такой поступок возмутил общественников, которые посчитали, что таким образом шоумен продемонстрировал свое неуважение к стране. В Министерстве национальной безопасности Израиля намерены проверить артиста. За намеренное осквернение госзнака юмористу может грозить лишение свободы на три года или штраф в размере 15 тыс. долларов.

Позицию общественников поддержал и Виталий Бородин, который отметил: Максим Галкин* в очередной раз доказал, что поддерживает Украину и «прислуживает» ей. За оскорбление национального символа Израиля глава ФПБК намерен добиться признания шоумена террористом.

«Еще раз этот предатель Иуда показал свою принадлежность, кому он служит и прислуживает. Мы готовим ряд обращений и просим контролирующие органы внести иностранного агента Галкина* в список террористов и экстремистов. В условиях беспрецедентного давления на Россию со стороны недружественных стран каждый гражданин обязан проявлять бдительность и пресекать любые попытки дестабилизации обстановки внутри страны. Информационная война — это не менее опасное оружие, чем военная агрессия, и мы должны дать ей достойный отпор», — заявил Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России с детьми и обосновались в Израиле. Позднее звездная пара перебралась на Кипр, где у них также есть недвижимость.

Ранее Максим Галкин* исполнил песню на украинском языке на дне рождения певицы Светланы Лободы.

*признан иноагентом на территории РФ