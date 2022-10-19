«Предал отца»: как близкие Галкина* отнеслись к его отъезду и критике России

Актер, юморист и ведущий Максим Галкин* (физлицо признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) «предал отца», уехав за границу после начала специальной военной операции и критикуя Россию. Соответствующее предположение высказал журналист Андрей Сидорчик, рассуждая о нынешней деятельности артиста и отношении родственников к ней.

В программе «Место встречи» он рассказал, что у шоумена вся семья «армейская». Сидорчик сообщил: «Папа Галкина — военный… В военной среде это рассматривается очень серьезно, ведь ты предал отца!»

Напомним, Наталья и Александр Галкины умерли в 2004 и 2002 годах соответственно. Мать артиста посвятила жизнь науке. Отец был военачальником.

В конце февраля после начала спецоперации Галкин* уехал за границу. Он объяснял отъезд сокращением заработков в России из-за срыва рекламных контрактов и отмены концертов.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News