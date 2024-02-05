Праздник музыки: в четырех городах России прогремит фестиваль Big Love Show

Музыкальный фестиваль Big Live Show в 2024 году отмечает 15 лет. В честь этой яркой даты юбилейное шоу пройдет сразу в четырех городах России и соберет главных звезд российской эстрады. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Так, 9 февраля Big Love Show-2024 пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, 10 февраля фестиваль прогремит на сцене московской «Live Арены», 11 февраля праздник музыки переместится под крышу «Татнефть Арены» в Казани, и в тот же день шоу увидят зрители «MTC Live Холла» в Екатеринбурге.

Среди участников фестиваля заявлены Дима Билан, Zivert, Сергей Лазарев, Seville, JONY, Люся Чеботина, МОТ, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, Мари Краймбрери, Моя Мишель, Звонкий, Ева Польна, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова, Dabro, Юлианна Караулова и многие другие артисты.

Организаторы заверили, что в этом году Big Love Show продемонстрирует эталонный саунд, захватывающие спецэффекты, самые горячие хиты и, конечно же, сверхмощную энергию любви.