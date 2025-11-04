«Позорище! Потом выяснится, что он живет в кредит»: Отар Кушанашвили уличил любовника Полины Дибровой во лжи

Отар Кушанашвили снова резко высказался о разводе Дмитрия и Полины Диброва. В эфире «Шоу Без Купюр» на YouTube журналист встал на сторону телеведущего и усомнился, что любовник модели Роман Товстик действительно является миллиардером.

Шоумен не скрывает: его возмущает громкий скандал, разгоревшийся вокруг расставания Дибровых, с грязными подробностями и позором. Но больше всего Отару Кушанашвили в сложившейся ситуации жаль Дмитрия Диброва, которого унизили на всю страну.

«Посмотрите на позорище в разводе Дибровых! Друг друга поимели. Кто? Кого? И мне кажется, все-таки Диму. Такое ощущение, потому что такой странный говорок у него и жабо», — возмутился журналист.

Телеведущий недоумевает, как Полина Диброва могла променять мужа на Романа Товстика. Отар Кушанашвили не упустил возможности снова высмеять любовника модели, с которым ему было бы «стыдно» иметь дело. Более того, шоумен усомнился, что бизнесмен действительно владеет внушительным состоянием.

«У кого настолько плохо с парнями дело, чтобы уйти к Роману Товстику? Ну за такого я бы из дома не выходил, стыдно. Но он миллиардер какой-то там! Потом выяснится, что он живет в кредит. Все врут, все врут. Но Товстик, ну посмотрите, я бы арестовал его только за такое лицо», — высказался Отар Кушанашвили.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Предприниматель женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга артиста уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак пары.

Ранее Отар Кушанашвили высмеял Полину Диброву и заявил, что она потеряла обаяние после скандала: «Как за год красивая ростовская девушка превратилась вот в это?»