«Позор и стыд!»: Виктория Боня высказалась о появлении Юлии Барановской на «Золотом Граммофоне»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заступилась за Юлию Барановскую после того, как СМИ выставила звезду Первого канала в крайне невыгодном ракурсе на «Золотом Граммофоне» по случаю 30-летия «Русского радио».

Коллега Александра Гордона появилась на мероприятии в красном платье с закрытой шеей. Ее волосы были сильно приглажены и собраны в хвост. На лицо ей нанесли яркий вечерний макияж с алой помадой и подведенными глазами. Сама Юлия вложила кадры с вечера, на которых она выглядит эффектно.

Однако в СМИ показали совсем другие кадры. На них Барановская выглядит старше своих лет. Телеведущую сняли слишком близко, в невыгодном ракурсе и при плохо выставленном свете.

По этому поводу и возмутилась Виктория Боня, которая в комментариях к кадрам раскритиковала журналистов.

«Надо быть омерзительным порталом, чтобы выложить видео известной женщины в неудачном свете и ракурсе, тыкая камеру в лицо! Позор! Стыд! Юля в жизни не имеет ничего общего с таким изображением! Фу!» — разгневалась блогерша.

Ее поддержали другие пользователи Сети. Подписчицы сделали вывод, что виной всему не только ракурс, но и слишком плотный макияж.

Ранее Юлия Барановская рассказала о необычном свидании на Ибице.