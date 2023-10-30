Познер и Ургант устроили шоу в Дубае

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер выступили 29 октября в Дубае. Мероприятие прошло в формате «трэвел-шоу» под названием «Путешествия Познера и Урганта».

Видео с шоу опубликовала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Екатерина Одинцова, которая занимается продвижением творческого тандема. Она написала, что для нее большая честь заниматься пиаром данного вечера.

45-летний Иван Ургант выбрал для выступления классическую черную рубашку, коричневые брюки и темный пиджак. Его коллега, 89-летний Владимир Познер, решил надеть белые брюки, такого же цвета рубашку и зеленые пиджак.

Одна из подписчиц в соцсетях отметила, что Владимир Познер выглядит очень стильно. Одинцова добавила, что скоро телеведущему исполнится уже 90 лет. При этом он активно выступает и находится в отличной форме.

Но не все довольны тем, что Владимир Познер выступает в таком почтенном возрасте.

«Знаете, есть моменты, когда пора уходить — из-за возраста. Возраст не влияет положительно на клетки головного мозга, когда за 80 скакануло уже», — отметил журналист и политолог Михаил Шахназаров, добавив, что у Познера образ «ментора».

Напомним, ранее мы писали о российских звездах, которые в ближайшие месяцы дадут концерты на Кипре.