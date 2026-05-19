«Позиция более чем противоречива»: суд лишил Андрея Разина авторства на хиты «Ласкового мая»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Шатуновых Олега Ситникова.

Разин создал группу «Ласковый май» в конце 1980-х годов. Коллектив прославился благодаря хитам, которые исполнял Юрий Шатунов. В 2007 году Хостинский районный суд Сочи признал продюсера правообладателем песен группы. Это решение действовало 18 лет.

Вдова певца Светлана Шатунова вместе с детьми подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Краснодарский краевой суд удовлетворил требования семьи и отменил вердикт 2007 года.

Решение вступило в силу незамедлительно.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива», — рассказал адвокат семьи Олег Ситников.

По данным источников, в 2005 году на судебном заседании Разин утверждал, что автором спорных композиций является некий Сергей Кузнецов. Однако уже в 2007 году продюсер заявил о собственном авторстве и предоставил суду рукописные ноты в качестве доказательства. Апелляционная инстанция не приняла эти доводы.

Напомним, Юрий Шатунов был солистом группы «Ласковый май» и главным голосом хитов, ставших символом целой эпохи. Певец скончался в 2022 году в возрасте 48 лет. После его смерти между семьёй артиста и Андреем Разиным разгорелся многолетний спор об авторских правах на наследие группы.

Ранее мы писали о том, что Разин был арестован по обвинению в мошенничестве.