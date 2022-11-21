«Поженимся»: Бузова рассказала об отношениях с актером Антоном Филипенко

Ольга Бузова является завидной невестой, сердце которой еще свободно. Вокруг нее множество мужчин. Они красиво ухаживают за ней и публично признаются в чувствах. На съемках шоу «Звезды в Африке» телеведущая очень понравилась актеру Антону Филипенко.

Звезда кино начал оказывать знаки внимания блондинке. Сначала он подарил ей букет цветов, а потом отдал свою порцию еды. Это был действительно ценный подарок, так как на проекте очень сложно добыть пищу. Коллега артиста признался, что Антон своими руками приготовил для Оли лепешку из чечевицы.

«Он в тот вечер не доел. И никто с ним не стал делиться», – рассказал Владимир Селиванов ведущей.

Друзья Филипенко намекнули певице, что он ждет от нее ответного жеста. Но она ответила: «Пусть шоу выиграет, тогда я подумаю».