«Пожелайте мне удачи»: 57-летний Брендан Фрейзер готовится к возвращению в «Мумию 4»

Об этом сообщает издание Deadline.

Фрейзер прославился благодаря роли авантюриста Рика О'Коннелла в культовой трилогии «Мумия», вышедшей в конце 1990-х и начале 2000-х. Франшиза стала одной из самых успешных приключенческих серий того времени и принесла актёру мировую славу.

В гостях у телеведущего Джимми Фэллона в шоу The Tonight Show Фрейзер подтвердил участие в новом проекте студии Universal Pictures. Актёр рассказал, что команда планирует воссоединение оригинального состава для съёмок долгожданного продолжения.

«Что ж, мы собираемся собрать старую команду. Это единственный правильный путь. Мы намерены дать зрителю то, что он требует от нас последние двадцать с лишним лет», — поделился артист.

Фрейзер признался, что усиленно тренируется перед возвращением на съёмочную площадку. «В общем, вот что мы сделаем: снова вскочим в седло и вернёмся на те самые локации», — отметил он.

57-летний актёр не скрывает, что физическая подготовка даётся ему непросто.

«Пожалуйста, пожелайте мне удачи. Я делаю всё возможное, чтобы привести в форму это 57-летнее тело. О боже», — с юмором добавил Фрейзер.

Напомним, съёмки четвёртой части «Мумии» должны начаться совсем скоро, а релиз картины запланирован на 2028 год. Фанаты франшизы ждали возвращения Брендана Фрейзера в культовой роли больше двух десятилетий.