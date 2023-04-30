Вспыхнуло пламя: чем закончились попытки Юли Высоцкой стать телекулинаром

Программа «Едим дома!» появилась на НТВ в 2003 году.

«Завтрак с Юлией Высоцкой» — в 2010-м. С тех пор супруга Андрея Кончаловского стала признанным кулинарным мастером.

Тем забавнее смотрятся видеоролики о ранних программах телеведущей, где ей, прямо по ходу записи, доводилось допускать промахи, терпеть неудачи и отшучиваться.

«7Дней.ru» напоминают, например, о том, как во время показательного приготовления шашлыка за спиной на секунду отвернувшейся Высоцкой в мангале вспыхнуло пламя.

«Снимаем с огня вот эту красоту», — комментирует Юля. И вываливает обуглившиеся куски мяса в тарелку.

В практике начинающей телеведущей имел место и эпизод с сырниками, которые оказались слишком жидкими и прилипли к сковородке. Высоцкая тут же нашлась:

«Любимая консистенция моего мужа. Он очень любит, когда корочка, а внутри тесто растекается».

Остается только пожалеть Андрея Кончаловского! — в свою очередь, иронизируют пользователи, вспоминая эти эпизоды.