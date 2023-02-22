«Пожалуйста»: о чем слезно просила Инна Чурикова незадолго до смерти

14 января не стало выдающейся актрисы Инны Чуриковой. Знаменитость сделала неоценимый вклад в развитие кино и за всю свою жизнь сыграла много культовых ролей. Звезда «Ширли-мырли» скончалась в Боткинской больнице. Незадолго до смерти Чурикову навещали ее звездные коллеги, вот почему известно, что беспокоило артистку в последние дни жизни.

По информации источника, даже находясь в больничной палате, Инна Михайловна не переставала думать о театре и о работе. В беседе с Александрой Захаровой знаменитость неоднократно повторяла: «Мне надо на сцену».

Такие же слова Чурикова говорила и директору «Ленкома». Звезда до последнего надеялась, что сможет победить недуг и вернуться к профессии, но, увы, этого не произошло.

«Вы меня не списывайте, пожалуйста, и наш спектакль тоже. Я обязательно вернусь», — такова была последняя просьба Инны Михайловны.

Ранее Глеб Панфилов сообщил, что ведет переговоры с актрисами, которые смогли бы сыграть роль Чуриковой в известном спектакле. Подробности читайте в этой статье.