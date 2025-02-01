Пожаловался на острые боли: актеру сериала «Папины дочки» потребовалась экстренная помощь врачей

Актеру «Папиных дочек» Сергею Фролову потребовалась экстренная помощь врачей. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным источник, Сергей снова пожаловался на острые боли в ноге из-за воспаления послеоперационной раны на правой стопе.

Оказалось, что данные жалобы связаны с последствием старой травмы, когда в 2020 году актер попал в больницу, где ему провели операцию по ампутации пальцев. Тогда у 50-летнего актера образовался натоптыш из-за неудобной обуви. Однако Фролов не успел вовремя обратиться за помощью к медикам, из-за чего на этом месте образовалась загноившаяся ранка.

Тогда хирургам пришлось провести несколько операций и ампутировать ампутировали ему почти все пальцы на ноге. После хирургического вмешательства Фролову диагностировали серьезное поражения костей. Сейчас артист с трудом передвигается

На данный момент Сергею трудно удается передвигаться, а раны периодически воспаляются.

Однако сейчас, судя по жалобам артиста, ситуация усугубилась, из-за чего ему порекомендовали лечь в стационар, на что Сергей не согласился. Актер продолжает работать и играть спектаклях. Но Сергей заявил нам, что, несмотря на проблемы со здоровьем, пока не согласился на госпитализацию и продолжает играть в спектаклях.

Напомним, что в сериале «Папины дочки» Фролов играл профессора психологии Зубчинского.

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