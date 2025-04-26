«Пожалей ребенка»: мама Даны Борисовой боится за 17-летнюю внучку из-за пластики груди

Мама Даны Борисовой боится за 17-летнюю внучку, которая делает пластику и худеет на уколах

Телеведущая не скрывает, что позволяет свое дочке ложиться под нож пластического хирурга для якобы улучшения внешности. Недавно Дана призналась, что наслденица сделала себе ринопластику: она изменила форму носа. Кроме того, Борисова подчеркнула, что 17-летняя Полина задумалась о том, чтобы увеличить грудь.

Однако, в отличие от Даны, ее мама не поддерживает хиругические вмешательства внучки. Екатерина Ивановна пришла на телепередачу, где публично обратилась дочери. Мама звезды уверена, что внучке еще рано делать пластические операции.

«Пожалей своего ребенка, умоляю! С собой делай, что хочешь, а Полину не трогай, оставь ее в покое. Она девочка, ей еще предстоит мамой быть. Подумай о ее здоровье!» — обратилась Екатерина Ивановна к Дане в шоу «Прямой эфир».

Но телеведущая дала понять своей маме, что Полина уже взрослая и имеет право сама решать, как ей поступать. Борисова поддерживает любые желания своей наследницы. Кроме того, сама девочка благодарила маму за поддержку, а бабушку просила больше не вмешиваться.

«Бабушка доводит. Зачем ты лезешь не в свое дело? Мнение — это когда тебя спросили, а ты ответила. Тебя спросили, разве?» — обратилась девушка к родственнице.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху во лжи.