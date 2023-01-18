«Поздняя любовь»: актриса Клара Новикова и Леонид Каневский теперь вместе

Известная юмористка Клара Новикова и телеведущий Леонид Каневский показали чувства на публике. Поклонники отмечают, какими влюбленными глазами мужчина смотрит на рыжую красавицу.

Звезды сошлись для того, чтобы продемонстрировать зрителям историю любви на сцене театра. Оказалось, что Клара и Леонид играют в спектакле под названием «Поздняя любовь». По сценарию, эмигрант из Польши влюбился в соседку в Майами. Постановка побывала на гастролях в разных странах мира – в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле.

На кадрах, которые есть в соцсетях, видно, как Каневский и Новикова прекрасно смотрятся вместе. Они позируют за столиком с напитками и изысканной едой. Видно, что между артистами точно есть химия.

В реальной жизни актриса сейчас одна. Она была замужем за журналистом Юрием Зерчаниновым, который умер в 2009 году. О смерти любимого Новикова узнала на гастролях.

А телеведущий много лет счастлив в браке с Анной Березиной, дочерью известного артиста Ефима Березина, которого знают как участника комического дуэта «Штепсель и Тарапунька».

Ранее мы писали о том, как 75-летнюю Клару Новикову сразила неизвестная болезнь.