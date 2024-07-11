«Поющий камень»: Стас Садальский рассказал о возможном надгробии для друга Высоцкого Вадима Туманова

Стас Садальский вспомнил, что золотодобытчик Туманов хранил у себя надгробие Высоцкого. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

10 июля в Москве скончался золотодобытчик и близкий друг музыканта Владимира Высоцкого Вадим Туманов. Как рассказал актер Стас Садальский, когда скончался певец, его вдова Марина Влади заявила, что хочет видеть на месте надгробия мужа не обычную скульптуру в полный рост, а какой-нибудь камень, похожий на музыканта.

Тогда к просьбе найти достойный камень подключился Туманов, рассказал Садальский.

«Геологи Туманова нашли редкую разновидность троктолита — камня, вытолкнутого из земли. Возрастом 150 миллионов лет, весом около шести тонн, темно-серый, поросший мхом, серебристый на сколе. Если ударишь молотком, он пел — звенел, как колокол», — рассказал актер.

Однако камень так и не установили на могиле Высоцкого. По словам Садальского, он до сих пор хранится дома у Вадима Туманова.

«Может, „поющий камень“ будет теперь стоять у Вадима Туманова?» — задался вопросом он.

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