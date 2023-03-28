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13:28, 28 марта 2023
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Появление лысого Хабенского на публике с молодой девушкой удивило зрителей

© Скрин видео, YouTube-канал «@Konstantin_Khabenskiy»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Konstantin_Khabenskiy»

Константин Юрьевич Хабенский у многих в памяти остался как харизматичный герой блокбастера «Ночной дозор» и детективного сериала «Метод». Сам актёр отзывался о себе как о «пьяном супергерое, которому почему-то каждый раз приходится спасать мир с похмелья». Именно так Хабенский описал архетип своего сценического образа в одном интервью.

Однако на вручении премии в области искусств, направленной на поддержку и популяризацию молодых и талантливых актеров, в появившемся на сцене мужчине многим зрителям не сразу удалось узнать Константина.

Мероприятие носило светский характер, поэтому и фотографий с него немного. На одной – Хабенский вручает приз актрисе театра Анастасии Беловой. На кадре актёры видны сбоку, из-за этого на всеобщее обозрение неожиданно выходит лысая макушка Хабенского. Кроме того, актер заметно похудел.

Как сообщает издание «Экспресс газета», некоторые поклонники опознали на этом кадре Хабенского лишь на подписи.

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