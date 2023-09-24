Появились сообщения об эмиграции: армия фанатов Орбакайте чуть не потеряла артистку

Певицу Кристину Орбакайте ошибочно причислили к «дезертирам». Появились слухи о спешной эмиграции артистки, которые, как выяснилось, остались лишь слухами. Исполнительница продолжает работать и жить в России, передает Экспресс газета.

За действиями певицы наблюдают вот уже долгое время. Некоторые считали, что та пойдет по стопам звездной матери и релоцируется за рубеж. Алла Пугачева, к слову, и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обосновались в Израиле. Но Орбакайте не пошла по примеру Примадонны. Хоть исполнительница и проживает фактически в США, с Родиной она не порывала, никаких резких заявлений не делала и вообще продолжает радовать своих соотечественников-фанатов выступлениями. По всей видимости, Кристина научилась разделять работу и личное.

Народный артист России Александр Пашутин, рассуждая об уехавших знаменитостях, случайно причислили Орбакайте к «дезертирам», чем очень напугал поклонников звезды. Но данная информация не подтвердилась. Тем не менее актер уверен, что о певице, ее матери и некоторых других эстрадных артистах вскоре забудут. Им никогда не стать похожими на Муслима Магомаева и Клавдию Шульженко — настоящих патриотов, заключил Пашутин.

Ранее стало известно, кто был настоящей матерью для Кристины Орбакайте. Об этом рассказал народный артист России Юрий Чернов.

*признан иноагентом на территории РФ