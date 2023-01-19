Появились новые подробности скоропостижной смерти режиссера Николая Досталя

Культовый российский режиссер, запомнившийся многим по многозначительным лентам «Облако рай» и «Монах и бес» скончался в возрасте 75 лет.

Известно, что последнюю неделю жизни Досталь провел в больнице и почти не приходил в себя.

Забрала творца тяжелая болезнь - рак предстательной железы. Долгое время коварный недуг вытягивал у Николая силы. Несмотря на недомогание, Досталь до последних дней боролся не только с онкологией, но и с несправедливостью.

Осенью прошлого года в прессе прогремел скандал, связанный желанием режиссёра выйти из состава Российского оскаровского комитета. Вместе с Николаем Николаевичем тогда отважились на это Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов («Брат 2»,« Груз 200») и Владимир Котт («Язычники», «Муха»)

Такое решение кинодеятели приняли после заявления Павла Чухрая. Председатель комитета первым покинул свой пост в знак несогласия с президиумом Киноакадемии России. Сообщество отказалось выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в прошлом году.