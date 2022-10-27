15:03, 27 октября 2022
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Появились новые подробности операции Заворотнюк
Родная дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк часто рассказывает в социальных сетях о событиях в своей жизни.
Недавно Анна Заворотнюк пустила слух, что вышла замуж за «волшебника», а сейчас делится подробностями похода к стоматологу.
Оказалось, после недавней операции дочь звезды лишилась зубов мудрости.
Процедура прошла хорошо, но не осталась без последствий.
Жуткая боль преследовала Анну почти неделю после удаления, и только когда швы, наконец, сняли - прекратилась.
Удаление зубов мудрости – задача непростая. Делается она под анестезией и бьет не только по самочувствию, но и по карману.
ФОТО: соцсети
Источник:https://www.kp.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: