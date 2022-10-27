Появились новые подробности операции Заворотнюк

Родная дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк часто рассказывает в социальных сетях о событиях в своей жизни.

Недавно Анна Заворотнюк пустила слух, что вышла замуж за «волшебника», а сейчас делится подробностями похода к стоматологу.

Оказалось, после недавней операции дочь звезды лишилась зубов мудрости.

Процедура прошла хорошо, но не осталась без последствий.

Жуткая боль преследовала Анну почти неделю после удаления, и только когда швы, наконец, сняли - прекратилась.

Удаление зубов мудрости – задача непростая. Делается она под анестезией и бьет не только по самочувствию, но и по карману.

ФОТО: соцсети