Появились новые подробности допинг скандала фигуристки Валиевой

Спустя более года после скандала в декабре 2021 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало результаты статистики олимпийский чемпионки Пекина, РУСАДА направила в организацию требование немедленно оправдать Валееву.

В сообщении указывалось, что спортсменка не несет прямой ответственности за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Газета Ru, Камила до сих пор пребывает в ожидании решения по своему делу.

«Все ещё жду, поскольку должен пройти международный суд», – сообщила Валиева заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике и жене Павла Воли Ляйсан Утяшевой в эфире YouTube Шоу «Дерзкая готовка».

О положительном анализе шестнадцатилетней девушки стало известно в ходе Олимпийских игр в Пекине, однако уже после того, как командный турнир, на котором Валиева выиграла золото, закончился.