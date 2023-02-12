Появились новые подробности допинг скандала фигуристки Валиевой
Фигуристка Камила Валиева сообщила, что все ещё находится в ожидании решения антидопинговой комиссии.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Liasan
Спустя более года после скандала в декабре 2021 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало результаты статистики олимпийский чемпионки Пекина, РУСАДА направила в организацию требование немедленно оправдать Валееву.
В сообщении указывалось, что спортсменка не несет прямой ответственности за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Газета Ru, Камила до сих пор пребывает в ожидании решения по своему делу.
«Все ещё жду, поскольку должен пройти международный суд», – сообщила Валиева заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике и жене Павла Воли Ляйсан Утяшевой в эфире YouTube Шоу «Дерзкая готовка».
О положительном анализе шестнадцатилетней девушки стало известно в ходе Олимпийских игр в Пекине, однако уже после того, как командный турнир, на котором Валиева выиграла золото, закончился.