«Появилась та самая женская энергия»: Алсу о переменах после развода

Алсу рассказала о переменах после развода.

Певица сообщила о личных изменениях, которые произошли с ней после развода. По словам певицы, окружающие стали видеть в ней то, чего раньше будто не замечали.

В прошлом году артистка рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым. У бывших супругов трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также младший сын Рафаэль. Недавно Алсу опубликовала фотосессию с пышными букетами роз, не раскрывая от кого они.

Певица призналась, что один разговор заставил ее по-новому взглянуть на себя после развода.

«Мой знакомый сказал: “Не обижайся, но раньше ты была какой-то нейтральной. А сейчас — настоящая женщина”. Я сначала растерялась, а потом задумалась и даже улыбнулась», — поделилась Алсу.

По словам артистки, в последнее время она все чаще слышит о том, что от нее исходит особая женская энергия — раньше таких слов в свой адрес она не получала. Алсу уверена, что причина в принятии себя. Она добавила, что внутренняя гармония стала заметна и окружающим.

«Это любовь к себе — к телу, внешности, особенностям. Без постоянной самокритики и сравнения с другими. Женская энергия никуда не исчезает — она просто проявляется, когда женщина выбирает себя», — отметила Алсу.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дмитрия Диброва бросил дочь Даны Борисовой.