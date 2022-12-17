Появилась новая версия разрыва Гагариной с Дудиным

Автор популярных хитов «Обезоружена» и «Драмы больше нет» сделал громкое заявление. Он больше не собирается работать с Полиной Гагариной и писать для нее песни.

Буквальная цитата композитора: «Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава Богу!» взорвала интернет и породила массу предположений о причинах конфликта.

Кто-то видит за этим чисто коммерческие разборки.

Сторонники Гагариной вспоминают давнюю историю о том, как Гена снял квартиру у актрисы Натальи Квиты, а потом съехал, не только не расплатившись, но и оставив после себя ужасный погром.

Защитники музыканта, в свою очередь, критикуют Гагарину, которая полна амбиций и в последнее время некрасиво ведет себя на телепередачах.

А вот и еще одна версия: черная кошка пробежала между теперь уже бывшими партнерами из-за разлучницы- политики.

Полина активно поддерживает СВО, в марте 2022 года выступила в «Лужниках» на митинге в четь годовщины присоединения Крыма, ее концерты в Эстонию и Узбекистан отменяются.

Геннадий, напротив, любит Европу, на своей страничке VK выкладывает красивые фото из Праги и Монте-Карло, бросает монетку в Дунай «чтобы вернуться».

Вполне вероятно, молодые люди разругались именно на этой почве. Как, впрочем, и многие другие, им подобные.