Повысит цену на билеты и сократит время выступления: Лепс изменит программу после скандала во Владивостоке

Певец Григорий Лепс побывал на церемонии вручения наград «Золотой граммофон». В беседе с журналистами он заявил, что намерен внести изменения в концертную программу после скандального выступления во Владивостоке.

NEWS.ru пишет, что Лепс намерен сократить время пребывания на сцене. Так, певец выступал перед зрителями 2 часа 55 минут. Теперь же исполнитель намерен работать не более чем 1 час 50 минут.

«Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление (длительностью — прим. Ред.) 2 часа 55 минут, я могу сказать, что следующий концерт будет один час 50 минут, чтобы не расстраивались», — заявил Лепс.

Помимо времени, изменения затронут и цены на билеты. По словам артиста, они вырастут. На сколько подорожает проход, Лепс не уточнил.

Ранее стало известно, что входит в райдер певца. Лепсу необходимы четыре литра алкоголя перед каждым концертом.