«Поводов для паники нет»: 60-летнюю певицу Марину Хлебникову заметили в очереди тубдиспансера

Как сообщает Telegram-канал Mash, 60-летнюю певицу заметили очевидцы в медицинском учреждении. Пациенты клиники даже предлагали артистке помощь.

Марина Хлебникова стала известна благодаря хиту «Чашка кофию» и другим композициям, которые прочно вошли в золотой фонд российской эстрады. Певица активно гастролировала в 1990-е и 2000-е годы, завоевав любовь многомиллионной аудитории. Оказалось, что артистка проходит полный медицинский чекап перед возвращением на сцену. В 60 лет Хлебникова готовится к большому туру и решила пройти все необходимые обследования. «Поводов для паники нет», — заявила певица, комментируя беспокойство поклонников.

Напомним, тубдиспансеры занимаются не только лечением туберкулёза, но и проводят профилактические осмотры и диагностику заболеваний органов дыхания. Комплексное обследование перед длительными гастролями — обычная практика для артистов, которые испытывают серьёзные физические нагрузки на сцене.