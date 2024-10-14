«Повергла меня в шок»: раскрыта причина внезапной отмены концерта группы «Кино» в Барнауле

В Барнауле за два дня до начала отменили сольный концерт группы «Кино» 12+. Мероприятие должно было пройти 16 октября в Титов-Арене.

Как пишет NGS22.ru, сначала с официальных площадок пропали афиши, а потом купившим билеты поклонникам группы пришло сообщение об отмене концерта.

«В субботу решил купить билеты и обнаружил, что афиш концерта нет. Картина в комментариях группы «Кино» повергла меня в шок — информации об отмене концерта на тот момент не было, афиш тоже», — поделился с изданием местный житель.

В Титов-Арене причиной отмены мероприятия назвали низкий спрос. Билеты на концерт «Кино» продавались очень плохо.

Представители группы пока никак не прокомментировали отмену сольного концерта из-за пустого зала.

Ранее концерты певицы Слава отменили в Махачкале и Владикавказе без объяснения причин. Такое решение организаторов шокировало исполнительницу хита «Попутчица», так как она уже успела приехать в первый город с командой из 25 человек.