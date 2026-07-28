«Потеряла все доверие»: продюсер Павел Рудченко выступил против возвращения Веры Брежневой на российскую сцену

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Брежнева стала известна как солистка группы «ВИА Гра» в начале 2000-х, а позже построила успешную сольную карьеру. С 2022 года артистка не соглашалась петь для заказчиков из России.

Теперь команда певицы сняла ограничения по гражданству клиентов. Брежнева готова исполнять песни из старого репертуара на частных мероприятиях — свадьбах и корпоративах. Переговоры ведутся на русском языке, в программу включаются популярные русскоязычные хиты. Выступления проходят только на нейтральных территориях за пределами России, преимущественно в Казахстане.

Стоимость концерта составляет 5,8 миллиона рублей.

Попытка возвращения вызвала резкую реакцию в профессиональном сообществе. Продюсер Павел Рудченко дал интервью изданию «Газета.Ru», в котором призвал не допускать артистку на российскую сцену.

«Я бы обратил особое внимание общественников... Таким артистам в нашей стране», — заявил Рудченко. По его словам, певица «потеряла все доверие среди россиян» и «не сможет рассчитывать на второй шанс».

Напомним, двухлетний перерыв в работе с российскими заказчиками был связан с позицией артистки. Теперь изменение условий, возможно, вызвано коммерческими соображениями.