НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 июля 2026, 04:18
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«Потеряла все доверие»: продюсер Павел Рудченко выступил против возвращения Веры Брежневой на российскую сцену

44-летняя певица Вера Брежнева возобновила выступления на русском языке для российской аудитории после двухлетнего перерыва. Однако её попытка вернуться на сцену встретила жёсткую критику со стороны продюсера Павла Рудченко.
«Потеряла все доверие»: продюсер Павел Рудченко выступил против возвращения Веры Брежневой на российскую сцену

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Брежнева стала известна как солистка группы «ВИА Гра» в начале 2000-х, а позже построила успешную сольную карьеру. С 2022 года артистка не соглашалась петь для заказчиков из России.

Теперь команда певицы сняла ограничения по гражданству клиентов. Брежнева готова исполнять песни из старого репертуара на частных мероприятиях — свадьбах и корпоративах. Переговоры ведутся на русском языке, в программу включаются популярные русскоязычные хиты. Выступления проходят только на нейтральных территориях за пределами России, преимущественно в Казахстане.

Стоимость концерта составляет 5,8 миллиона рублей.

Попытка возвращения вызвала резкую реакцию в профессиональном сообществе. Продюсер Павел Рудченко дал интервью изданию «Газета.Ru», в котором призвал не допускать артистку на российскую сцену.

«Я бы обратил особое внимание общественников... Таким артистам в нашей стране», — заявил Рудченко. По его словам, певица «потеряла все доверие среди россиян» и «не сможет рассчитывать на второй шанс».

Напомним, двухлетний перерыв в работе с российскими заказчиками был связан с позицией артистки. Теперь изменение условий, возможно, вызвано коммерческими соображениями.

Автор:Александр Смирнов
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  4. «Потеряла все доверие»: продюсер Павел Рудченко выступил против возвращения Веры Брежневой на российскую сцену