Потерял всё и попал в приют для бомжей: как сложилась жизнь «Джамшута» из шоу «Наша Russia»

Звезда юмористического шоу «Наша Russia» Валерий Магдьяш потерял всё и попал в приют для бездомных людей в поселке Ставропольского края. Актер играл вместе с Михаилом Галустяном строителя-гастарбайтера и был молчаливым на экране. У него была слава, деньги и семья. Но он лишился всего. Подробности сообщает 26.RU.

После съемок артист проснулся знаменитым и получил гонорар в несколько тысяч долларов. Он накопил необходимую сумму и захотел купить квартиру побольше, поэтому решил продать свое однокомнатное жилье. В интервью Валерий рассказал, что о его планах знали все.

«Я выписался, все деньги — за квартиру, гонорар — собрал в сумку. Поехал к другу. На улице получил удар трубой по голове сзади. Четыре дня в коме и 7 швов на голове. Ни денег, ни паспорта, ни документов. Многие знали, что у меня есть деньги, что я собирался квартиру купить», – поделился звезда.

Мужчина пояснил, что следователям так и не удалось найти виновных. А актер после случившегося стал бомжом. После выписки он звонил друзьям с просьбой о помощи, но откликнулся только юморист Гена Волков. Он предложил переехать на Ставрополье, где Магдьяш до сих пор живет.

Оказавшись без денег и жилья, Магдьяш впал в депрессию, крепко запил. Оказался на вокзале в Минеральных Водах, дальше – рехаб и приют для бомжей.

Известно, что актер был трижды женат, у него две взрослые дочери. Но общение они не поддерживают. Сейчас ему 73 года, он бросил пить и выступает в ДК.

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