«Потерял все документы»: актер Алексей Шевченков рассказал, как остался жить на улице

Актер Алексей Шевченков рассказал о том, как остался без документов и три недели жил на улице. Он прятался в кустах, а однажды проснулся в бочке. Своей историей из жизни он поделился в интервью WomanHit.ru.

В то время знаменитость служил в театре Джигарханяна и выпивал. В какой-то момент он остался без дома, но в театре ему не разрешали оставаться на ночь.

«Я и потерял все документы, где-то недели три жил на улице», – пояснил мужчина.

Алексей отметил, что сейчас не стал бы проходить тот же путь, потому что уже давно не пьет. Он не понимает, как трезвый человек может жить на улице и прятаться в кустах. Он вспомнил о том, что в то время без регистрации его легко могли найти сотрудники милиции. Приходилось придумывать, куда прятаться.

«К вечеру ты алкоголем себя накачаешь, чтобы было уже по барабану, где спать. Найдешь себе какой-нибудь кустарник, чтобы тебя милицейский патруль не нашел, там и спишь. Утром просыпался часов в восемь, шел в театр, умывался», – рассказал актер.

Шевченков вспомнил, как однажды проснулся в бочке и даже не понял, как туда попал.

Ранее мы писали о том, как актер Алексей Шевченков подрался с музыкантом Сергеем Шнуровым. У них был конфликт, и в этом тоже оказались замешаны спиртные напитки.