«Потапа и Настю» обвиняют в сексуальных домогательствах

Бывшая коллега Потапа из коллектива «Потап и Настя» Женя Гордая обвиняет исполнителя в сексуальных домогательствах. Сейчас девушка выступает под псевдонимом GIP C, ведет сольную карьеру и изо всех сил старается привлечь внимание к своей персоне.

Именно желанием сделать себе имя за счёт сотрудничества с известной медийной личностью многие и объясняют скандальные заявления 35-летней девушки.

Настя Каменских, супруга певца тоже изо всех сил старается опровергнуть поступившую в сеть информацию: «Мы такие артисты, которые построили карьеру талантом и трудом. А кто-то работает иначе, пытается с помощью чужого имени, чужой славы себе получить пиар. Можно только разочаровать этих людей», - приводит StarHit слова Насти.

Как ни странно, в комментариях большинство поклонников творчества «Потапа и Насти» склонны верить вовсе не своим кумирам, а стороне обвинения.

«Слишком складно и уверено оправдывает его Настя, – пишут они, – дыма без огня не бывает»!