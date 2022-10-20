Поступок Ани Лорак разозлил украинцев

Певица Ани Лорак столкнулась с хейтом, выложив фрагмент нового клипа на песню «Лабиринт». Нарезка разозлила украинцев: они оставили под публикацией большое количество недовольных комментариев.

Новая песня исполнена на русском языке. В клипе певица в восточном наряде ходит по песчаным декорациям, оказывается у воды.

Посмотрев эти кадры, хейтеры написали: «Потерялась? Не можешь найти родину?»; «На русском песня? Просто ужас». Некоторые комментаторы призвали лишить Лорак гражданства и украинских наград.

Напомним, певица осталась в России, не уехав после начала специальной военной операции ни на Украину, ни в Европу, как некоторые коллеги по цеху. Она строила карьеру в двух странах и отказалась занимать чью-либо сторону в конфликте.

ФОТО: Zilber Mihail/East News