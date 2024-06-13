Поступали угрозы в адрес свидетелей: суд по делу Беркович* и Петрийчук* закрыли

Заседания по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) будут проводиться в закрытом режиме. Решение было принято судьей Юрием Массиным, так как свидетели получали угрозы. Об этом сообщает РБК.

На слушании 10 июня сторона обвинения предоставила свои доказательства. Тогда разбирательства были прерваны из-за состояния подсудимой. Кинематографистке неожиданно стало плохо, из-за чего пришлось в зал суда вызывать скорую помощь.

13 июня доводы начала приводить сторона защиты. Но в начале заседания прокурор объявила, что дальнейшее рассмотрение материалов дела будет проводиться в закрытом от прессы режиме. Было установлено, что свидетелям поступали угрозы в Интернете. Всего было предоставлено четыре комментария.

Напомним, что Евгения Беркович*и ее коллега обвиняются в призывах к террористической деятельности. Их задержали из-за спектакля, сюжет которого строился на знакомстве девушек с представителями радикального ислама.

Ранее Михаил Шац**(признан иноагентом на территории РФ) решил обжаловать статус иноагента в Европейском суде.

*(Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов)

**(Признан иноагентом на территории РФ)