Постоянный партнёр Сергея Лазарева обнародовал секс-видео

Непризнанный секс-символ отечественного бомонда выложил в Сеть интимные кадры.

Помимо своих песен, Алекс известен как близкий друг Сергея Лазарева, организатор неудавшейся финансово пирамиды, а также, как обладатель внушительного первичного полового признака.

Я как-то измерил его линейкой, - признался Макс. – Думаю, мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. Хотя сравнить возможности не было.

В последнее время Малиновский замечен как автор оригинальных видеосюжетов с собственным участием.

«Разговор по душам с бокалом красного» и «Последний звонок своей тали» вызвали у пользователей неоднозначную реакцию.

Кое-кто усмотрел в них признаки умопомешательства.

Тем не менее, роскошное тело Алекса продолжает интересовать подписчиков. А потому вид играющей мышцами полуобнаженной фигуры приверженца здорового образа жизни породил бурю комментариев.

Общий их смысл сводится примерно к следующему: дайте, наконец, все это потрогать, или заверните этого парня в тряпочку и уберите из интернета!