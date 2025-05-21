«Посмеялся, сфотографировался и уехал»: Харламов отреагировал на проделки мстителя, который облил машину кефиром

Стала известна реакция комика Гарика Харламова на проделки мстителя, который облил кефиром его китайский внедорожник. Местная жительница рассказала, что 44-летний артист посмеялся, узнав о случившемся.

Подробности узнал сайт mk.ru.

17 мая неизвестный облил кефиром машину «М-Hero» Харламова. В тот день юморист приехал с водителем на съемки фильма «Теща 2». Они проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского, учреждение арендовали на два дня. Водитель звезды искал место для парковки, но в итоге встал там, где может останавливаться только пожарная техника. Пока водителя и самого Харламова не было, неизвестные облили лобовое стекло кефиром. Водитель, увидев это, вытер стекло тряпкой.

Харламов появился у машины около 22 часов. О случившемся он узнал от водителя.

«Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», - поделилась местная жительница и предположила, что звезда не станет обращаться в полицию.

При этом граждане, проживающие в жилом комплексе, жаловались на мстителя в правоохранительные органы. За незаконными действиями может стоять группа лиц. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что жена Харламова Екатерина Ковальчук намекнула на беременность.