«Последний бой» стал реальностью: на 90-м году жизни умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Как пишет РИА Новости, смерть артиста произошла в Москве. В Союзе кинематографистов подчеркнули, что Ножкин был «истинным Патриотом и Гражданином», а совпадение даты его ухода с годовщиной начала войны — глубоко символично.

Михаил Иванович Ножкин стал известен не только как актёр театра и кино, но и как автор легендарных военных песен. Именно он написал знаменитую композицию «Последний бой» и гимн «Бессмертного полка». Кроме того, артист был лауреатом Государственной премии РСФСР, драматургом, поэтом, писателем, членом Союза писателей России и Гильдии актёров кино России.

В кино Ножкин дебютировал в 1967 году в фильме «На два часа раньше». На протяжении десятилетий артист оставался верен патриотическим темам в своём творчестве. Его песни воспитывали целые поколения зрителей и слушателей.

В Гильдии актёров Союза кинематографистов России отметили: «Михаил Иванович Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и символично, что день его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Его роли воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине».

Напомним, Михаил Ножкин прожил в браке 45 лет. Его супруга была старше артиста на 17 лет. При этом у актёра был внебрачный сын от молодой актрисы — факт, который скрывался десятилетиями.