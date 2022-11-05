После первого свидания: Прилучный рассказал о поспешной женитьбе

Павел Прилучный спустя несколько дней после первого свидания сделал предложение актрисе Зепюр Брутян. Поспешное решение было принято несмотря на то, что это второй брак актера.

Прилучный рассказал, что не видит смысла в совместном проживании долгие годы без брака. Если он нашел понравившуюся девушку, нужно «брать быка за рога». Это и случилось после знакомства с Брутян.

Сейчас молодые счастливы, а если в жизнь пробираются проблемы, то Прилучный предпочитает разбираться сначала сам.

Фото: Kashaev Pavel/East News