После новости о романе с Алдониным Мария Кожевникова заговорила о венчании с избранником

В последнее время по Сети ходили слухи о расставании Марии Кожевниковой с супругом из-за Евгения Алдонина. В качестве аргументации все ссылались на отсутствие совместных выходов в свет актрисы с Васильевым и ее свежее фото с экс-избранником Началовой. Узнав о своем «разводе», знаменитость незамедлительно вышла на связь и внесла ясность в ситуацию.

В социальной сети артистка заявила, что подобные домыслы ее повеселили от души. Мария поделилась кадрами с мужем из ресторана и рассказала, что их связывает с футболистом.

«Видела его один раз в жизни и сфотографировала рядом с ним своего ребенка. У него есть много снимков с разными футболистами. Надеюсь, не каждый из них будет иметь ко мне отношение», — резюмировала Кожевникова.

Также знаменитость добавила: уже 12 лет рядом с ней находится тот мужчина, который ей предначертан. Несмотря на это, Мария не спешит узаконить отношения с Васильевым. По ее мнению, штамп в паспорте не имеет никакого значения.

«Мне было важно, чтобы мои дети родились в венчанном браке. И мы, два верующих человека, сделали этот очень серьезный шаг», — пояснила актриса.

Ранее мы писали о том, что 27-летняя Анна Заворотнюк не может вернуться в ОАЭ из-за проблем с документами. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Владимир Пресняков заговорил о пополнении в семье. По словам музыканта, рождение дочери — его давняя мечта. Высказывание 54-летнего мужчины читайте в этой статье.